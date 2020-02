Tras haberse divorciado del internet a causa de una situación personal que violentó su privacidad en línea, Clairo parece haber retomado camino y encontrarse de regreso luego de haber ganado ‘Best New Act Of The World‘ en los NME Awards, y lanzado un sencillo para acompañar dicho logro.

Bajo el título de “February 15“, la joven cantante que ahora se ha coronado como LA nueva propuesta femenina en el mundo alternativo, regresa a lo “básico” saltándose las órdenes de su disquera y compartiendo una versión “demo” del sencillo, mismo que nos habla acerca de lo difícil que puede ser sobrellevar una ruptura, así como sobrevivir a una relación tan llena de cariño como de errores, fallas y problemas.

¿Quieren llorar un poquito? Denle play a este regalito que Clairo tuvo para nosotros: