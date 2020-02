Stephen Lee Bruner, mejor conocido por su nombre artístico Thundercat, lanzará un nuevo álbum el próximo 3 de abril, titulado It Is What It Is, y hoy nos ha compartido un nuevo avance bastante interesante.

Se trata de la nueva canción titulada “Dragonball Durag”, un corte completamente inspirado en el clásico anime Dragon Ball Z, al parecer una de las series favoritas del propio Thundercat, a la cual se refiere como…

Tengo un tatuaje de Dragon Ball, pienso que lo controla todo. Hay un dicho el cual dice que Dragon Ball es la vida entera.

It Is What It Is, el nuevo álbum de Thundercat, cuenta con las colaboraciones de Ty Dolla $ign, Childish Gambino, Lil B, Kamasi Washington, BADBADNOTGOOD, Louis Cole, Zack Fox y Flying Lotus.

Escucha el nuevo sencillo de Thundercat a continuación.