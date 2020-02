A estas alturas de la vida, es muy poco probable que tengamos un nuevo álbum de System of a Down. Pero esto no impide a sus integrantes de juntarse de vez en cuando en el estudio de grabación para divertirse aunque sea un poco.

Tal es el caso de John Dolmayan, baterista de System of a Down, quien muy pronto lanzará un álbum de covers bajo el nombre de These Grey Men, con invitados de primer nivel.

Uno de los invitados que aparecen en el álbum debut de These Grey Men es Serj Tankian, líder y vocalista de System of a Down, quien puso su voz para un extraordinario cover de “Starman” de David Bowie, y abajo lo puedes escuchar.

El álbum debut de These Grey Men llegará el próximo 28 de febrero y cuenta con las colaboraciones de Tom Morello, M Shadows y Serj Tankian.