Jehnny Beth, mejor conocida por ser la líder y principal letrista de la banda de post punk Savages, se lanzará este año como solista, y en mayo próximo publicará su álbum debut titulado To Love is to Live.

Hoy, Jehnny Beth ha compartido un emocionante avance de su primer álbum en solitario, el cual se trata del videoclip oficial del sencillo “Flower”, el cual conserva la característica línea monocromática que Beth heredó de Savages.

Mira a continuación el nuevo video de Jehnny Beth, su álbum debut saldrá el próximo 8 de mayo.