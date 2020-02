Tristes noticias para el mundo de la música y para miles de melómanos.

El día de hoy, Universal Music Group ha confirmado que más de 500,000 grabaciones maestras fueron dañadas e incluso destruidas a causa de un incendio ocurrido en una bodega en Florida, ¡en 2008!

Antes de pasar a las implicaciones legales de esta triste historia, nos entristece compartir que, entre los artistas afectados por esta catástrofe están Nirvana, Soundgarden, Slayer, R.E.M., Elton John, And You Will Know Us by the Trail of Dead, Bryan Adams, David Baerwald, Beck, Sheryl Crow, Jimmy Eat World, Les Paul, Peter Frampton, Michael McDonald, Sonic Youth, Soundgarden, Suzanne Vega, The Surfaris, White Zombie y Y&T.

Ahora, la historia va un poco así. Hace 12 años, se desató un incendio en una de las bodegas de Universal Music Group, como dijimos, en Florida. No obstante, la compañía ocultó el saldo de este incidente, por temor a meterse en un problema legal con los artistas afectados.

Sin embargo, The New York Times publicó recientemente un reportaje donde revela la horrible devastación patrimonial de este incendio, el cual incluyó algunos nombres de muy alto calibre, entre los cuales aparecen Tom Petty.

Bien, pues este reportaje provocó que varios artistas comenzaran a imponer demandas legales a Universal Music Group, y hoy la presión fue tal que la compañía tuvo que ceder, y finalmente revelar la lista de artistas afectados.

Como dijimos, son más de 500,000 grabaciones originales, provenientes de más de 17,000 artistas, los cuales ya no podrán tener acceso a dichas grabaciones para cualquier fin.

Para dimensionar el dolor de esta catástrofe, solo visualicen lo siguiente. La grabación master u original del álbum Nevermind de Nirvana se ha perdido para siempre.