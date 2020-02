Después de una larga espera de más de cinco años, finalmente ha llegado el cuarto álbum de estudio de Tame Impala, titulado The Slow Rush.

The Slow Rush fue grabado en las ciudades de Los Angeles, EE. UU., y Fremantle, Australia, (en su propia casa) y presenta a un Kevin Parker aún más maduro, con la intensión de explorar su músculo musical y extender sus horizontes experimentales.

Finalmente, el nuevo álbum de Tame Impala lanzó previamente los sencillos “Borderline”, “It Might Be Time”, “Posthumous Forgiveness” y “Lost in Yesterday”.

Escucha The Slow Rush, el nuevo álbum de Tame Impala a continuación. No olvides que Tame Impala se presentará en la Ciudad de México el próximo 19 de marzo en el Foro Sol con MGMT y Clairo.