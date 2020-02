Después de haber compartido un par de sencillos inéditos, Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, hace oficial el lanzamiento de un próximo material de estudio y cuarto larga duración en su carrera que llevará por título ‘After Hours’, disponible a través de XO / Republic Records.

“Heartless“ y “Blinding Lights” fueron los primeros sencillos de este nuevo disco que denota una fuerte influencia de la música disco de los ochenta, combinado con la esencia pop del artista de 29 años de edad. Ambas canciones son también mucho más optimistas que las de ‘My Dear Melancholy’, su último material de estudio supuestamente inspirado tras su ruptura con la cantante Selena Gomez.

Mira a continuación el teaser oficial para ‘After Hours’:

Recientemente, The Weeknd apareció como parte del reparto de ‘Uncut Gems’ la nueva película de los hermanos Safdie (‘Heaven Knows What‘) y protagonizada por un dramático Adam Sandler.

Cuando se le preguntó acerca de trabajar con Tesfaye en la película, Sandler le dijo a Vulture: “Amo a ese niño”. Es un buen tipo. Es tan profundo“.