Recientemente, Macaulay Culkin habló sobre la relación que alguna vez sostuvo con el rey del pop, Michale Jackson, luego de que el difunto cantante fuera fuertemente señalado a través de ‘Leaving Neverland’, el documental de HBO que incluía el testimonio dos supuestas víctimas de abuso sexual por parte del intérprete de “Thriller”.

En una nueva entrevista que concedió a la revista Esquire, la estrella de ‘Home Alone’ se sinceró sobre su amistad con el cantante fallecido en el 2009:

“Comenzaré con la línea, no es una línea, es la verdad: nunca me hizo nada”, dijo tajante el actor. “Nunca lo vi hacer nada. Y especialmente en este momento crítico del tiempo, no tendría ninguna razón para ocultar algo”.