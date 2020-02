Pese a las diversas opiniones que generan los nuevos remakes live action de Disney, el día de hoy ‘Aladdin’ anunció que habrá una secuela de su homenaje al clásico de 1992. De acuerdo al reporte, se espera que Guy Ritchie regrese en la silla de director, mientras que los protagonistas de la historia, Will Smith, Mena Massoud y Naomi Scott, también volverán con sus personajes originales.

Aunque a muchas personas no les termina de convencer la dinámica de contenido reciclado de Disney, ‘Aladdin’ tuvo una increíble recepción entre la audiencia ganando mil millones de dólares en la taquilla global. Por supuesto, la idea de una segunda parte era más que obvia y el día de hoy se hace oficial.

Según The Hollywood Reporter, Disney llevó a cabo una junta de escritores durante el verano para generar ideas de una secuela y está considerando otros cuentos populares del Medio Oriente de ‘One Thousand and One Nights’, de donde se origina la historia de Aladdin.

Mientras tanto, Disney continúa generando remakes de su basto catálogo de contenido: ‘Mulán’ está a próxima a estrenarse, mientras que Pinocho, Bambi, La Sirenita y Lilo & Stitch alistan el propio.