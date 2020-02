Para hacer un poco de memoria, en noviembre pasado se realizó una edición más del KnotFest México, en alianza con el ForceFest, para entregar un fin de semana lleno de metal y enormes actos a miles y miles de fans.

El cartel incluyó a Slipknot y Rob Zombie como actos principales, así como grandes nombres como Behemoth, In Flames, Evanescence, Papa Roach y muchos, muchos más.

Un poco antes del atardecer del primer día, el festival fue testigo del caos, ya que miles de personas lograron vencer la barricada que divide el público del escenario. Después, se vino una ola de violencia que terminó con robo de instrumentos y, finalmente, con la cancelación de las actuaciones de Slipknot y Evanescence.

Hoy, casi tres meses después de los eventos ocurridos en el festival KnotFest México 2019, Corey Taylor ha roto el silenció y habló sobre lo ocurrido aquella noche del 30 de noviembre de 2019, en entrevista para BLABBERMOUTH:

Aún no sabemos qué pasó. Aún no sabemos por qué se comprometió la seguridad, porque nuestro equipo de seguridad recorre [el festival] todo el día para garantizar que todo esté en su lugar. Y estuvo comprometida en el sentido de que alguien lo hizo [deliberadamente]. Pero no sabemos quién, así que, obviamente, no podemos hacer señalamientos. Pero no había manera de que pusiéramos en riesgo a nuestros fans, y a nuestro equipo de seguridad, y a Evanescence, porque seguían ellos. Era una locura.

Corey Taylor no habló sobre reponer la fecha para los mexicanos, ya que actualmente Slipknot se encuentra de gira por Europa con Behemoth, en promoción de su nuevo álbum de estudio We Are Not Your Kind.

Pero abajo dejamos un video para recordar aquella noche donde todo “malió sal” en un festival de metal en México, en pleno 2019.