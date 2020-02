La historia oficial asegura que Tupac Shakur falleció el 13 de septiembre de 1996, 6 días después de que recibiera 4 impactos de bala durante un tiroteo en Las Vegas, Nevada. En cambio, la historia del cineasta Rick Boss asegura que el rapero fingió su muerte y ahora vive en Nuevo México gozando de la protección de la etnia Navajo. Esta teoría sobre el paradero de Tupac será expuesta en un nuevo documental titulado ‘2Pac: The Great Escape From UMC‘ a estrenarse el año próximo.

De acuerdo a la revista XXL, las fuentes de información de Rick Boss son confiables, pues se trata del círculo íntimo de Tupac conformado por amigos y familiares.

La historia sugiere que el intérprete de “All Eyez On Me” escapó del University Medical Center utilizando un doble y un helicóptero.

“Cuando ciertas agencias del FBI te buscan, van a bloquear el aeropuerto”, dijo el cineasta. “Así que no puedes viajar, la mejor manera de escapar es a través de un helicóptero, un helicóptero privado a otro estado”.

El legendario artista será interpretado por el actor Richard Garcia, quien naturalmente, creía que Tupac estaba muerto. Si bien aceptó interpretarlo para el documental, la teoría de su director no llega a convencerle del todo:

“Se ha ido pero sigue vivo”, dijo el actor. “Como dijiste, como dijo su madre, él vive a través de todos nosotros y de nuestros recuerdos y nuestros corazones y nuestro tributo“.

