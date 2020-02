Después de haberse presentado como parte del Festival Corona Capital 2019, Death Cab For Cutie anuncia su regreso la CDMX el próximo 19 de mayo con un nuevo show en el Teatro Metropolitan. También se ha confirmado que The Tallest Man on Earth, el proyecto del sueco Kristian Matsson, se encargará de abrir la velada.

La preventa para tarjetahabientes Citi Banamex será los próximos 19 y 20 de febrero con los siguientes precios más cargos por servicio:

A: $1880

B: $1480

BB/C: $980

D: $720

E: $560

La agrupación liderada por Ben Gibbard también hará una parada en la próxima edición del Festival Corona Capital, pero esta ocasión, en la versión Guadalajara el próximo 16 de mayo junto a The Strokes, Blondie, Foals y muchos más.