Dave Grohl ha compartido nuevos e importantes detalles del próximo álbum de Foo Fighters durante una entrevista especial en el podcast de Bill Simmons. Y aquí vamos…

De acuerdo con el propio Dave Grohl, ¡Foo Fighters ya tiene listo su próximo álbum de estudio! Así lo reveló en dicha entrevista:

Aún no hay más detalles del nuevo disco de Foo Fighters, pero esta noticia es como poner la primera piedra de su décima producción discográfica. Además, sabemos que la banda dará algunos conciertos en 2020, lo cual es una señal de que Dave Grohl y compañía se estén preparando para presentarnos nueva música.

Pero bueno. Además, Dave Grohl reveló que se encuentra trabajando en un documental sobre lo difícil que es salir de gira en una van.

He entrevistado a todo el mundo. The Beatles salieron de gira en van, Guns N’ Roses, Metallica, U2, todos han tenido una van. Hay algo de especial con esa época, siempre lo habrá. Y la película no tratará sobre contar anécdotas sobre viajar en van, será más sobre el arte de hacerlo. ¿Por qué alguien dejaría todo atrás, renunciar a su trabajo, solo para perseguir un sueño el cual no te garantizará nada?