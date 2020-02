Little Dragon regresará muy pronto a la Ciudad de México para presentarse en El Plaza Condesa, el próximo 14 de mayo.

En esta ocasión, el cuarteto sueco de dream pop y synth pop vendrá a nuestra ciudad como parte de su visita a México para el festival Corona Capital Guadalajara 2020, el cual se realizará los próximos 17 y 18 de mayo.

Aún no hay información sobre los boletos para la presentación de Little Dragon en El Plaza Condesa, pero esperamos que esta información surja muy pronto.

Little Dragon se encuentra promocionando su más reciente álbum, titulado New Me, Same Us.