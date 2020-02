Luego de publicar su póster oficial durante la mañana de hoy, ‘The French Dispatch‘, la próxima película de Wes Anderson, ha dado a conocer sus primeras sus imágenes oficiales previo al estreno del trailer que se prevé llegue el día de mañana, 12 de febrero.

Las postales, de gran belleza estética y paleta de colores, son muestra inequívoca del trabajo de Anderson, quien se distingue por su meticulosidad a la hora de realizar encuadres y tomas.

The New Yorker, inspiración detrás de The French Dispatch, se encargó de revelar algunos detalles sobre los personajes. La historia se centra en una redacción estadounidense ubicada en una ciudad parisina del siglo XX.

Bill Murray interpreta a Arthur Howitzer, Jr., editor de The French Dispatch, inspirado por Harold Ross, editor fundador de The New Yorker, y A. J. Liebling.

Owen Wilson es Herbsaint Sazerac, inspirado por el escritor de bajo perfil Joseph Mitchell. Wally Wolodarsky interpreta a un escritor que nunca ha completado un solo artículo.

Adrien Brody le da vida a Julian Cadazio, un comerciante de arte inspirado en Lord Duveen, el tema de un perfil neoyorquino de seis partes escrito por S. N. Behrman en 1951. Henry Winkler y Bob Balaban interpretan a sus socios / tíos comerciales.

Tilda Swinton es la escritora francesa J. K. L. Berensen mientras que Frances McDormand es la periodista Lucinda Krementz.

Benicio del Toro interpreta al artista encarcelado Moses Rosenthaler y Léa Seydoux a su guardia de prisión y musa, Simone.

Jeffrey Wright es un periodista gastronómico del sur de Estados Unidos llamado Roebuck Wright, una mezcla entre James Baldwin y A. J. Liebling.

Lyna Khoudri y Timothée Chalamet retratan a los estudiantes revolucionarios Juliette y Zeffrelli, respectivamente.