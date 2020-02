¡Deftones y Gojira anuncian extensa gira de 28 fechas!

Deftones han anunciado una gira masiva por Norteamérica la cual compartirán con la banda francesa Gojira, con quienes compartieron escenario en la pasada edición del festival Día de los Deftones.

Además, la gira contará con el acto Poppy, como invitado especial durante las 28 fechas, de principio a fin.

La gira de Deftones y Gojira iniciará el 27 de julio en Portland, Oregon, y terminará el 5 de septiembre en Denver, Colorado, y abarcará únicamente ciudades de los EE. UU. (no hay paradas contempladas para Latinoamérica 😞).

Los boletos para la gira de Deftones con Gojira inicia este Viernes 14 de febrero a las 13:00 hrs., en el sitio oficial de Deftones, en este enlace.

Esta es la lista completa de fechas de la gira de Deftones con Gorija:

Julio 27 – Portland, OR

Julio 28 – Seattle, WA

Julio 30 – San Francisco, CA

Agosto 01 – Las Vegas, NV

Agosto 02 – Los Angeles, CA

Agosto 04 – Phoenix, AZ

Agosto 05 – Albuquerque, NM

Agosto 07 – Bonner Springs, KS

Agosto 08 – Milwaukee, WI

Agosto 09 – Minneapolis, MN

Agosto 11 – Chicago, IL

Agosto 12 – Sterling Heights, MI

Agosto 14 – Boston, MA

Agosto 15 – Laval, QC

Agosto 17 – Toronto, ON

Agosto 19 – New York, NY

Agosto 20 – Asbury Park, NJ

Agosto 22 – Philadelphia, PA

Agosto 23 – Washington, DC

Agosto 24 – Bridgeport, CT

Agosto 26 – Pittsburgh, PA

Agosto 27 – Indianapolis, IN

Agosto 29 – Atlanta, GA

Agosto 30 – Nashville, TN

Septiembre 01 – San Antonio, TX

Septiembre 02 – Houston, TX

Septiembre 03 – Irving, TX

Septiembre 05 – Denver, CO

En otras noticias, fuertes rumores indican que Deftones podrían lanzar su nuevo álbum en abril próximo, aunque aún no hay información concreta. La gira de Deftones de 2020 podría ser un pretexto para promocionar algún nuevo e inminente material.

Deftones lanzó su último álbum Gore en 2016, y desde entonces la banda se ha concentrado en su propio festival, el Día de los Deftones.