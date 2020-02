The Strokes han compartido el primer sencillo oficial de su próximo álbum de estudio, The New Abnormal, el cual fue anunciado la noche de ayer, Lunes 10 de febrero, en medio de un evento del político Bernie Sanders.

La nueva canción de The Strokes se titula “At The Door” y llegó acompañada de su video oficial, realizado y dirigido por Mike Burakoff, el cual puedes ver abajo.

Además, The Strokes han compartido la portada oficial de The New Abnormal (disponible el próximo 11 de abril), junto con la portada oficial de dicho álbum, el cual se convertirá en el sexto de su carrera, así como en el primero en siete años.

Escucha “At The Door” de The Strokes a continuación.

Tracklist de The New Abnormal de The Strokes:



1. “The Adults Are Talking”

2. “Selfless”

3. “Brooklyn Bridge To Chorus”

4. “Bad Decisions”

5. “Eternal Summer”

6. “At The Door”

7. “Why Are Sundays So Depressing”

8. “Not The Same Anymore”

9. “Ode To The Mets”

Portada de The New Abnormal de The Strokes: