La críticas favorables por parte de la prensa especializada no fueron suficientes para que ‘Birds Of Prey’, el spin off de ‘Suicide Squad’ protagonizado por Margot Robbie, alcanzara su meta en taquilla, pues la cinta solamente recaudó $33.2 millones de dólares de los $55 millones que tenía proyectado para su primer fin de semana en salas estadounidenses.

De acuerdo a lo informado por Deadline, la película dirigida por Cathy Yan alcanzó en la taquilla internacional $81.2 millones de dólares de los $110 millones que tenía proyectado, siendo la audiencia mexicana la que más ha aportado a este número recaudando 4.6 millones de dólares sobre otros países como Rusia (con $4 millones de dólares), Reino Unido (con $3.9 millones de dólares) o Brasil (con $2.8 millones de dólares).

Estos números la colocan como el peor estreno de DC Films, quitándole el puesto a ‘Shazam‘ que debutó el año pasado con $ 53 millones de dólares, mientras que su predecesora, ‘Suicide Squad’, tuvo un mejor desempeño en la taquilla, obteniendo $ 133 millones en su primer fin de semana.

Por supuesto, se espera que la recaudación aumente puesto que no tiene ningún rival serio en las marquesinas.