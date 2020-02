La noche de ayer (9 de febrero) el Teatro Dolby en Los 脕ngeles se engalan贸 con la 92潞 edici贸n de los Premios Oscar, que como ya es costumbre, premia de manera anual a lo mejor del s茅ptimo arte.

Sin duda alguna, esta edici贸n fue una de las m谩s especiales, pues el filme surcoreano ‘Parasite’ se coron贸 como la absoluta ganadora de la noche. La obra maestra de Bong Joon-ho se llev贸 a casa tres de los premios grandes ( Mejor Direcci贸n, Mejor Gui贸n Original y Mejor Pel铆cula Internacional) y el galard贸n m谩s codiciado de la noche, el de Mejor Pel铆cula, convirti茅ndose en el primer filme de habla no inglesa en conseguir dicha proeza.

“Hay un dicho que est谩 en mi coraz贸n: Lo m谩s personal es lo m谩s creativo. Eso lo dijo el gran Martin Scorsese”, dijo Joon-ho al recibir una de sus cuatro estatuillas, homenajeando al director estadounidense con el que compet铆a en la terna a Mejor Director.

Otro de los grandes ganadores de la noche fue Joaquin Phoenix, quien se llev贸 el premio a ‘Mejor Actor’ por su protag贸nico en ‘Joker’, la cinta del famoso villano de Batman dirigida por Todd Phillips.

Durante su discurso de aceptaci贸n, el actor dej贸 de lado los agradecimientos a familiares o compa帽eros de trabajo para darle paso a un mensaje sobre la unidad entre razas, la abolici贸n al maltrato animal y la importancia de las segundas oportunidades:

“Estamos hablando de la lucha contra la idea de que una naci贸n, un pueblo, una raza, un g茅nero o una especie tienen el derecho de dominar, controlar y usar y explotar a otro con impunidad鈥.

Brad Pitt tambi茅n fue uno de los reconocidos por la Academia de Artes y Ciencias Cinematogr谩ficas por su papel de Cliff Booth en ‘Once Upon A Time In Hollywood’, llev谩ndose el premio a Mejor Actor de Reparto. Durante su discurso, el actor de 56 a帽os de edad aprovech贸 para darle un tinte pol铆tico.

“Me dijeron que solo tengo 45 segundos, 45 segundos m谩s de lo que el Senado le dio a John Bolton esta semana. Quiz谩 Quentin (Tarantino) haga una pel铆cula sobre eso”, haciendo referencia al juicio de Donald Trump, en donde el Senado estadounidense no acept贸 testigos.

Y si de mujeres destacadas hablamos, probablemente fue Natalie Portman quien se llev贸 las palmas de la noche. A pesar de no estar nominada en ninguna de las categor铆as, la actriz israel铆 lanz贸 un poderoso mensaje contra la Academia de Hollywood y su falta de reconocimiento al trabajo de distintas directoras quienes fueron completamente ignoradas durante los premios Oscar.

La capa Dior que luci贸 durante su paso por la alfombra roja inclu铆a un bordado con las directoras de cine que no han sido nominadas.聽Entre los nombres aparec铆an:聽Greta Gerwig聽(鈥楳ujercitas鈥),聽Lulu Wang聽(鈥楾he Farewell鈥),聽Lorene Scafaria聽(鈥楬ustlers鈥),聽Marielle Heller聽(‘Un amigo extraordinario’),聽Mati Diop聽(‘Atlantique’) y otras m谩s, cosidas en las solapas de la prenda.

“Quer铆a reconocer de manera sutil a las mujeres que no fueron reconocidas por su incre铆ble trabajo este a帽o鈥.

Conoce la lista completa de ganadores de los premios Oscar 2020:

Mejor pel铆cula

‘Parasite’

Mejor direcci贸n

Bong Joon-ho, ‘Parasite’

Mejor actor

Joaquin Phoenix, ‘Joker’

Mejor actriz

Ren茅e Zellweger, ‘Judy’

Mejor actor de reparto

Brad Pitt, ‘Once Upon A Time… In Hollywood’

Mejor guion original

‘Parasite’

Mejor guion adaptado

‘Jojo Rabbit’

Mejor actriz de reparto

Laura Dern, ‘Marriage Story’

Mejor pel铆cula de animaci贸n

‘Toy Story 4′

Mejor corto de acci贸n

‘The Neighbors’ Window’

Mejor corto animado

‘Hair Love’

Mejor dise帽o de producci贸n

‘Once Upon a Time in… Hollywood’

Mejor vestuario

‘Little Women’

Mejor documental

‘American Factory’

Mejor corto documental

‘Learning to Skateborad in a Warzone (if you are a girl)’

Mejor edici贸n de sonido

‘Ford v Ferrari’

Mejor mezcla de sonido

‘1917’

Mejor direcci贸n de fotograf铆a

‘1917’

Mejor edici贸n

‘Ford v Ferrari’

Mejores efectos especiales

‘1917’

Mejor maquillaje y peinado

‘Bombshell’

Mejor pel铆cula internacional

‘Parasite’ (Corea del Sur)

Mejor banda sonora

‘Joker’

Mejor canci贸n original