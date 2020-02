John Frusciante hizo su regreso triunfal a los Red Hot Chili Peppers con su primera aparición con la banda en vivo, durante un concierto “sorpresa” el pasado Sábado 8 de febrero de 2020.

En diciembre pasado, Red Chili Peppers anunciaron el regreso de John Frusciante a la banda, y hace un par de semanas se anunciaron los primeros conciertos del grupo en algunos festivales de EE. UU. y Europa.

Sin embargo, este fin de semana se realizó un concierto para Andrew Burkle (hijo del mutimillonario Ronald Burkle), quien murió recientemente a los 27 años, concierto que fue patrocinado por la fundación de Tony Hawk, el skateboarder.

Y para ambientar el evento, Anthony Kiedis, Flea y John Frusciante subieron al escenario para tocar uno que otro cover (como “I Wanna Be A Dog” de The Stooges), así como el clásico “Give It Away” de Red Hot Chili Peppers.

En la batería estuvo Stephen Perkins de Jane’s Addiction, debido a que Chad Smith no pudo asistir al evento.

Mira abajo la primera aparición de John Frusciante con Red Hot Chilli Peppers en 13 años.