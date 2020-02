Escribir o escuchar a Bowie, sobre todo en esta racha de lanzamientos y versiones inéditas, no es fácil para aquellos que crecimos con su música.

¿Por qué?

Una ola de nostalgia y sentimientos encontrados llegan al sentir que, a pesar de su partida, su nombre no deja de darnos sorpresas y música que ya no esperábamos escuchar, cosa que sucedió cuando liberaron “Baby Universal” y “Stay ’97”.

Hoy, la dosis de recuerdos llega cortesía de una versión inédita de “Nuts“, misma que forma parte del enigmático ‘Is It Any Wonder? EP‘ que compila 6-tracks de Bowie grabados en el transcurso de los 90.

Evocando a través de los sintetizadores y esa precisa producción aquellos aires noventeros, “Nuts” verdaderamente coloca nuestras cabezas en años mejores y tiempos raros para la música y su industria.

Chequen el track por acá. ¡Larga vida a Bowie!