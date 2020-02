¿Quién no recuerda aquellas épocas de MySpace? ¿Aquellos días de secundaria o preparatoria en la que el gesto más romántico que se nos podía ocurrir, era el de quemar un disco y hacer un “Mix” con canciones románticas para ese “crush“?

The 1975 lo recuerda perfectamente y es por eso que para su más reciente producción audiovisual, han tomado todos esos elementos de los primeros años del 2000 para regresarnos al pasado en “Me & You Together Song”.

Desde hace un rato ya, Matt Healy ha estado dando guiños de querer regresar a estas épocas, sin embargo no nos había dejado nada tan claro como en esta entrega que sin lugar a dudas, los regresará en el tiempo: