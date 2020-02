Sin lugar a dudas, Foals fue una de las agrupaciones que más consintió a sus fanáticos durante el 2019, pues los originarios de Oxfoard, Inglaterra, publicaron no uno, si no dos materiales de larga duración, ‘Everything Not Saved Will Be Lost‘ Part 1 & Part 2 y es justamente de esta última parte que se extrae el sencillo “Neptune”, que el día de hoy, estrena video oficial de más de 10 minutos de duración.

Dirigido por David East, el metraje combina “sorprendente belleza natural con imágenes que evocan la sensación de un mundo que se tambalea en el precipicio de un apocalipsis “con el líder Yannis Philippakis en impresionantes tomas en cámara lenta a través de majestuosos escenarios.

Platicando con la revista DIY el año pasado sobre la realización del tema, Philippakis dijo:

“Neptune trata sobre escapar y la mortalidad, donde ir al espacio o morir es la única solución”, dijo Yannis. “Es una especie de experiencia extra corporal en la que estás dejando atrás todo el desorden; hay una sensación de un destino ineludible en el que quieres pasar a un lugar alejado de todo. Y luego, lo que suceda después, ya sea en otro disco o lo que sea, será lo que suceda después. Se sintió como una forma adecuada de terminar un largo viaje ”.

Mientras tanto, Foals estrenó durante noviembre del año pasado a través de Amazon Prime la película documental ‘Rip Up The Road’, que captura 12 meses de gira internacional así como fragmentos de uno de los dos conciertos que ofrecieron en el Alexandra Palace en Londres.