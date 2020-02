Con casi 60 años de trayectoria y más de 75 años de edad en la mayoría de sus integrantes, The Rolling Stones han anunciado una serie de fechas, las cuales ocurrirán en pleno verano de 2020.

En resumen, The Rolling Stones han anunciado la continuación de su gira masiva de estadios, No Filter Tour, la cual este año iniciará su segunda parte en mayo en San Diego, en el SDCCU Stadium, y se extenderá hasta el mes de julio, en la ciudad de Atlanta, en el Mercedes-Benz Stadium.

La gira No Filter de The Rolling Stones fue una de las que más dinero recaudó en 2019, ya que a lo largo de 17 conciertos, se vendieron más de $177.8 millones de dólares en boletos. ¡Nada mal para la pensión de Mick Jagger y compañia! (Si es que piensan en retirarse algún día.)

Échale un ojo a la gira No Filter de The Rolling Stones. Y pues esperemos que con este anuncio, México y Latinoamérica sea su siguiente parada.

Gira de The Rolling Stones en 2020

Mayo 8 – San Diego, CA @ SDCCU Stadium

Mayo 12 – Vancouver, BC @ BC Place

Mayo 16 – Minneapolis, MN @ U.S. Bank Stadium

Mayo 20 – Nashville, TN @ Nissan Stadium

Mayo 24 – Austin, TX @ Circuit of The Americas

Mayo 29 – Dallas, TX @ Cotton Bowl Stadium

Junio 6 – Buffalo, NY @ New Era Field

Junio 10 – Detroit, MI @ Ford Field

Junio 14 – Louisville, KY @ Cardinal Stadium

Junio 19 – Cleveland, OH @ FirstEnergy Stadium

Junio 23 – Pittsburgh, PA @ Heinz Field

Junio 27 – St. Louis, MO @ The Dome at America’s Center

Julio 1 – Charlotte, NC @ Bank of America Stadium

Julio 5 – Tampa, FL @ Raymond James Stadium

Julio 9 – Atlanta, GA @ Mercedes-Benz Stadium