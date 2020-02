Han pasado casi 20 años desde que The White Stripes lanzó al mercado ‘De Stijl’, su segundo material discográfico del cual se desprenden sencillos como “Hello Operator” o “Little Bird” . Ahora, para conmemorar el aniversario, Third Man Records ha anunciado un lanzamiento exclusivo en vinilo con demos inéditos, lados B y grabaciones en vivo de la época.

Se tratará de un disco complementario disponible exclusivamente a través del servicio de suscripción Vault de Third Man Records, esto, debido a que el set de dos LPs contiene más de 30 pistas nunca antes escuchadas.

Entre las selecciones se encuentran los demos de boombox acústicos originales de Jack White para ‘De Stijl‘, con muchas de las pistas incluyendo letras alternativas y sin usar. Además, el disco 1 cuenta con versiones inéditas de “You’re Right, I’m Wrong” de Thee Headcoats y la canción de Burt Bacharach / Hal David, “I Just Don’t Know What to Do With Myself”, grabada en Corduroy Recording Studio en Melbourne, Australia en el otoño del año 2000.

El segundo vinilo captura la actuación de The White Stripes en la víspera de Año Nuevo de 2001 en el Magic Stick en Detroit. También incluye las únicas versiones conocidas de la banda de “Let There Be Rock” y “Dog Eat Dog” de AC/DC con Chris McInnis en el bajo, una de las únicas veces que la banda empleó el instrumento en un escenario en vivo. La grabación en vivo termina con una versión de “After Hours” de The Velvet Underground cantada por Meg White, que marcó su única interpretación del tema. Todo el conjunto ha sido corregido y re-masterizado en alta calidad directamente desde la cinta original.

El paquete del vigésimo aniversario también incluye un folleto de archivo con fotografías inéditas, volantes, carteles, letras escritas a mano y otros recuerdos de la banda.