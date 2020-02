Disney + está más que preparado para mantener a sus suscriptores al borde del asiento durante todo 2020, pues recientemente se han revelado las fechas de estreno de tres de sus producciones más anticipadas: ‘The Mandalorian’, que va por su segunda entrega, ‘The Falcon and the Winter Soldier’ y ‘WandaVision’.

Bob Iger, CEO de la compañía, reafirmó este martes (04 de febrero) el impacto de Disney + en el mundo del streaming asegurando que la plataforma ganó unos 28,6 millones de suscriptores pagados apenas tres meses después de su lanzamiento.

Como ya se había confirmado con anterioridad, Baby Yoda y Mando regresan al catálogo de Disney + el próximo 02 de octubre. Mientras tanto, Anthony Mackie y Sebastian Stan vuelven a sus respectivos personajes de ‘The Avengers’ en The Falcon & The Winter Soldier durante agosto. Por último, ‘WandaVision‘ reunirá a Elizabeth Olsen y Paul Bettany en la serie que debutará durante diciembre.

Mira los teaser trailers que Marvel Studios presentó durante la pasada edición del Super Bowl:

Otro proyecto que recibió primer vistazo, pero que aún no confirma fecha de lanzamiento, es la serie de ‘Loki‘ con Tom Hiddleston, que, como ‘WandaVision‘, se dice tiene una conexión directa con la secuela de ‘Doctor Strange, In the Multiverse of Madness’. Con esa película programada para un lanzamiento en mayo de 2021, y dado el patrón de lanzamiento que Iger acaba de revelar para las tres series mencionadas aquí, parece lógico esperar un debut en la primavera de 2021 para ‘Loki’.

De acuerdo a The Hoolywood Reporter, el CEO de Disney también confirmó “otras siete series de Marvel en varias etapas de desarrollo o preproducción” entre las que se podrían incluir ‘What If ?’, ‘She-Hulk’, ‘Moon Knight’, ‘Ms. Marvel’ y Hawkeye.

