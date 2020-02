No ha pasado mucho desde que conocimos el final entre Alyssa y James en ‘The End Of The F***ing World‘ y su director, Jonathan Entwistle, está listo para embarcarse en una nueva aventura adolescente con ‘I Am Not Okay With This’, serie a estrenarse dentro del catálogo de Netflix que contará con un par de protagonistas bastante familiares: Sophia Lillis y Wyatt Oleff a quienes conocimos como parte del “club de los perdedores” en el bluckbuster ‘It: Chapter 1’.

Al igual que ‘The End Of The F***ing World‘, la serie está basada en uno de los cómics de Charles Forsman y relata la historia de Sydney (Sophia Lillis), una adolescente que se enfrenta a los problemas propios de su edad, al tiempo que descubre superpoderes que habitan y florecen de a poco en su interior.

Siguiendo el camino marcado por su antecesora, ‘I Am Not Okay With This’ contará con 8 capítulos de media hora cada uno para su primera temporada. Aparte de la dupla Lillis-Oleff, el reparto incluye a Sofia Bryant (quien debuta en esta serie), Richard Ellis (‘The Wretched’,), Kathleen Rose Perkins (‘Colony’) Aidan Wojtak-Hissong (‘Abby Hatcher’), Gregg Daniel (‘For Life’), Bernt Feitl (‘Ma Rainey’s Black Bottom’), entre otros.

‘I Am Not Okay With This’ llega a Netflix el próximo 26 de febrero.