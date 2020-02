Hace apenas dos días que My Chemical Romance oficializó su regreso a los escenarios con el anuncio de una nueva gira por América del Norte que los verá visitar 18 ciudades distintas comenzando el próximo 09 de septiembre en Detroit, Michigan. Hoy (31 de enero), la agrupación liderada por Gerard Way anuncia un sold out total a 8 meses del inicio del tour.

A través de redes sociales, el cuarteto agradeció a todos sus admiradores confirmando que ya no hay boletos para ninguna de sus presentaciones. De hecho, hubo un par de ciudades que anunciaron fechas extras: The Forum en Los Ángeles albergará tres conciertos de My Chemical Romance durante octubre, mientras que Newark, Nueva Jersey, su ciudad natal, contará con 2 fechas en el Prudential Center durante septiembre.

Fue en la víspera de Halloween del 2019 que My Chemical Romance anunció su regreso a los escenarios luego de 7 largos años de separación.

Su primer concierto se llevó a cabo en el Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Ángeles el pasado 20 de diciembre con localidades agotadas. Se estima que la agrupación vendió alrededor de $1.5 millones de dólares tan solo en boletaje.

Además de la ya mencionada gira por Norteamérica, MCR dará algunas presentaciones en Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Moscú y Alemania.