Ya está disponible el cuarto sencillo de ‘David Bowie, Is It Any Wonder‘, un nuevo EP del difunto cantante que ha estado revelando uno a uno los temas que le conformarán, de manera semanal. El día de hoy es el turno de “Baby Universal“, canción lanzada originalmente en 1991 como parte del disco ‘Tin Machine II’, y que ahora, adopta el nombre de “Baby Universal 97”. Escúchala a continuación.

La canción fue co-escrita por Reeves Gabrels (The Cure), e incluso, fue tocada completamente en vivo durante la última actuación de Bowie en Saturday Night Live.

Enamorado de la composición, David Bowie la volvió a grabar en 1997 para su vigésimo material de estudio, ‘Earthling’, con la intención de secuenciarla entre “I’m Afraid of Americans” y “Law (Earthlings on Fire)”. En su momento, el artista comentó:

“Creo que” ‘Baby Universal’ es una canción realmente buena y no fue propiamente escuchada. Realmente no quería que eso le sucediera, así que la puse en este nuevo álbum … Creo que la versión es bastante buena”.

Desafortunadamente, el corte no logró quedar entre los temas del disco y es hasta ahora que la podemos escuchar, a más de 20 años de su re-imaginación.

“Baby Universal 97″ se une a “I Can’t Read”, “The Man Who Sold the World”, y “Stay” que también forman parte de este nuevo EP de rarezas. Ahora solo restan dos canciones más para completar el trabajo que estará disponible en el marco del Record Store Day 2020.