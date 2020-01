A tres semanas de su debut en plataformas digitales, Tame Impala estrena el video oficial para “Lost In Yesterday”, último corte de ‘The Slow Rush’, próximo material de estudio de la agrupación australiana que llegará el 14 de febrero a través de Modular Recordings, para festejar el día de los enamorados.

El video de aires retro es producido por Terri Timely, la dupla conformada por los creativos Ian Kibbey y Corey Creasey quienes realizaron el clip a una sola toma a través de la lente de un camarógrafo que documenta los sinsabores de una boda mediante una antigua cámara fotográfica.

Por supuesto, la fiesta es amenizada por Kevin Parker y compañía quienes durante todo el video realizan algunos interesantes cambios de vestuario. Puedes verlo a continuación.

‘The Slow Rush‘ será el primer álbum de Tame Impala en 5 años luego del exitoso ‘Currents‘ del 2015. Previamente hemos tenido la oportunidad de escuchar “Borderline,” “It Might Be Time,” y “Posthumous Forgiveness” como adelantos de esta nueva etapa de experimentación y búsqueda creativa por parte del quintento.

Puedes pre-ordenar ‘The Slow Rush’ por aquí.