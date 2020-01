Sí, todos nos encontramos esperando el estreno de la segunda mitad de esta cuarta temporada, pero en lo que eso sucede los creadores de ‘Rick & Morty‘ han decidido que nuestro dúo favorito, primero debe hacer una parada en un universo paralelo:

El de los cómics.

Pero esta no es la primera vez que ambos aparecen en impresos. Desde 2015, varias aventuras se han presentado en cómics con tangentes muy interesantes y universos paralelos que, si bien te los pudiste haber perdido, no han sido tan relevantes para lo que acontece en su versión animada.

Pero todo eso podría cambiar…

Ahora que la serie ha explotado a 7 temporadas firmadas, y al parecer cada una saldrá en bloques de dos, Justin Roiland & Dan Harmon bien podrían abrir muchísimo más el multiverso de la serie y mezclarlos en estas siguientes dos entregas tituladas:

“Rick & Morty: Council Of Ricks” (donde Rick Prime deberá cazar a un grupo de Ricks rebeldes) y “Rick & Morty Go To Hell” (en la que ambos personajes deberán, ahora sí, enfrentarse al diablo en su propio terreno).

Ambos se estrenarán el próximo mes de abril. “Council Of Ricks” el 15 y “Go To Hell” el 29. ¿De la serie? Aún no sabemos nada, pero…

¡Ya tenemos cómics!