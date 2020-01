Netflix ha publicado las primeras imágenes de ‘The Letter For The King’, una nueva serie de fantasía épica que pretende seguir el camino marcado por ‘Game Of Thrones’ para convertirse en un nuevo referente de este género que tantos admiradores atrae.

La serie, basada en el libro del mismo nombre autoría de la escritora holandesa Tonke Dragt, se centra en la historia de un joven caballero cuya misión es entregar una carta secreta al rey. Pronto, su destino se cruzara con una antigua profecía que anuncia la llegada de un héroe que restaurará la paz en el reino.

El escenario y la trama medieval del programa muestran ciertas similitudes con el éxito de HBO, ‘Game Of Thrones’, al igual que su contenido hermano, ‘The Witcher’.

‘The Letter For The King‘ presenta al actor de ‘His Dark Materials’, Amir Wilson, en el papel principal como el caballero Tiuri, mientras que David Wenham de ‘Lord Of The Rings’ interpretará a Sir Tiuri El Valiente

A ellos se unen personajes como Sir Fantumar interpretado por Omid Djalili (‘La Momia’) , Ruby Serkis (‘ Sex & Drugs & Rock & Roll,’) como Lavinia y Peter Ferdinando (‘Hyena‘) como Jaro.

‘The Letter For The King‘ es producida y escrita por Will Davies (‘How To Train Your Dragon‘).

¡Checa abajo las imágenes!