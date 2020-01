A finales del próximo mes de marzo, la banda sueca, Little Dragon liberará un nuevo material de estudio titulado ‘New Me, Same Us‘, álbum que se presentará como el 6to en la discografía de la banda y que para su anuncio, ha llegado de la mano de su primer sencillo llamado “Hold On“.

Mientras que la banda estuvo un buen año concentrada en ofrecernos sencillos esporádicos y presentaciones alrededor del mundo, es por fin en 2020 que el proyecto sentará un poquito más la cabeza para dedicarse de lleno a este nuevo “bebé” que seguramente vendrá acompañado de una gira con presencia en varios festivales de talla internacional.

¡Chequen por acá lo nuevo de Little Dragon!