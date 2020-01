Si hay alguien que aborrece absolutamente todo lo que Disney ha hecho con Star Wars, ese es George Lucas.

Desde la sola idea de haber creado una “trilogía más“, Lucas declaró no estar de acuerdo, no estar interesado y simplemente alejarse lo suficiente para que cada proyecto se desarrollara sin él tener que hacer “tantos corajes”.

Pero ahora las cosas han cambiado. Tras el fiasco de trama que vivió la última trilogía, el sitio We Got This Cover ha reportado que Lucas siente que el universo Star Wars podría regresar al lado de la luz con un poco de su ayuda.

¿Sus términos y condiciones?

Tener absoluto control. Tener completamente la libertad de decidir qué, cuándo, por dónde y sin tener que dar una sola explicación ni rendirle cuentas a marketing.

¿A qué se refiere con esto?

Desde la primera trilogía, la máquina de dinero que se mueve en la industria del cine presionó a George para hacer que el final de ‘Return Of The Jedi‘ fuera distinto a lo que él quería.

Originalmente Luke mataba a Vader, Palpatine y se convertía en el nuevo emperador.

Pero, ¿quién querría comprar figuras de un personaje bueno que se hacía malo? No, la máquina no permitiría que Lucas hiciera esto y desde entonces, perdió control sobre sus propias ideas.

Así que ahora, frente a la posibilidad de su regreso, Lucas estaría dispuesto a re-imaginar a Star Wars siempre y cuando le dejen hacer absolutamente lo que él quiera.

La pregunta es…

¿Lo dejará Disney?