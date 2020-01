De acuerdo a lo informado por The Hollywood Reporter, no tendremos que esperar por mucho tiempo antes de que volvamos a ver ‘Anaconda’ en la pantalla grande, pues Sony está trabajando en un nuevo remake a 20 años del debut de la cinta original.

Evan Daughtery, quien anteriormente ha trabajado en producciones como ‘Tomb Raider‘ y ‘Snow White and the Hunstman’ será el encargado de escribir el guión para Columbia Pictures en lo que se asegura será una reinvención y no una secuela. Ningún director, productor o fecha de lanzamiento ha sido anunciada por el momento.

Columbia Pictures buscará repetir el éxito obtenido en 2018 con ‘The Meg‘, película sobre un temible tiburón gigante protagonizada por Jason Statham que recaudó $ 530 millones de dólares en la taquilla global.

‘Anaconda‘ (1997), fue dirigida por Luis Llosa y protagonizada por Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz y Owen Wilson. A pesar de haber obtenido críticas bastante desfavorables por parte de la prensa especializada, la cinta se volvió muy popular entre la audiencia y logró recaudar $136 millones de dólares en la taquilla global.