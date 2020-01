A más de 20 años de su estreno, The Matrix es una de las sagas más relevantes del siglo y del cine moderno, con un impacto cultural inmesurable, gracias a factores como la historia, la actuación de su elenco (incluyendo a nuestro querido Keanu Reeves) y al soundtrack.

Y hablando del elenco de The Matrix, hoy el mundo se acaba de enterar que “Neo”, el personaje principal de la historia, pudo haber sido interpretado por alguien muy distinto a Keanu Reeves.

En entrevista con el sitio People, el famoso actor Brad Pitt ha revelado de manera sorprendente que rechazó ser “Neo”, para la primera entrega de The Matrix, papel que también se sabe, pudo haber sido para Will Smith.

Estas fueron sus palabras al respecto:

Te daré uno, solo uno, y lo haré porque realmente creo que nunca fue mío. No es mío, es de alguien más que lo hizo. De verdad creo eso. Me refiero a The Matrix, rechacé ese papel. Tomé la píldora roja