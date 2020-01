Parece que Disney no desistirá en la tarea de llevar a sus más grandes clásicos de vuelta a la pantalla grande, pues es ahora el turno de ‘Pinocho’ en unirse a la lista de famosos remakes live action de la casa productora de Mickey Mouse.

De acuerdo a información de Deadline, Disney logró cerrar un acuerdo con Robert Zemeckis (‘Back To The Future‘) para que co-escriba el guión y dirija la nueva adaptación de ‘Pinocho‘, la historia sobre la dulce marioneta que únicamente sueña con ser un niño de verdad.

Zemeckis trabajará la escritura del guión en compañía de Andrew Miano , quien también hará labores de producción junto con su compañía, Depth of Field. Esta última también está detrás de la versión de acción real de ‘Bambi’. Los datos sobre el reparto, así como el arranque de producción aún se desconocen.

via GIPHY

Mientras tanto, Disney se prepara para el lanzamiento de su primer remake live action del 2020 en cines. Se trata de ‘Mulan’, la icónica película de Walt Disney Studios lanzada en 1998 que ahora recibe un tratamiento mucho más dramático y emocional gracias al protagónico de Liu Yifei (‘Once Upon A Time’) bajo la dirección de la neozelandesa Niki Caro (‘The Zookeeper’s Wife‘). Llega a cines el próximo 27 de marzo.