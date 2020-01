Han sido meses difíciles en la vida de Ozzy Osbourne: En 2019 tuvo que pausar su gira internacional debido a una lesión en el cuello -producto de una caída- y recientemente, “el príncipe de las tinieblas” hizo público su diagnóstico de Parkinson, mismo que le fue revelado poco después de la cirugía de cuello que sufrió.

Ozzy, de 71 años de edad, llegó a la alfombra roja de la 62º edición de los Premios Grammy usando un bastón en compañía de su hija Kelly. Ahí, rindió breves declaraciones sobre qué podemos esperar de su trayectoria musical asegurando que el tour re-agendado sigue en pie, hasta que su salud se lo permita.

“Este último año ha sido un infierno para mí“, dijo Osbourne en el pre-show ‘Grammy Red Carpet Live‘ de CBS. “Me operaron el cuello. He anunciado al mundo que tengo Parkinson. Ha sido un año de rock and roll para mí “.