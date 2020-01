Aunque parezca que Billie Eilish tiene todo lo que una persona podría desear: fama, dinero, talento y belleza, lo cierto es que el ascenso a la fama ha sido demasiado vertiginoso para la cantante de tan solo 18 años de edad. Recientemente, Eilish habló sobre la depresión y la tendencia al suicidio en una entrevista durante su participación en The Gayle King Grammy Special.

Con mucha honestidad, Eilsh habló sobre uno de los puntos más álgidos en su batalla contra la depresión, y confesó que llegó a pensar en quitarse la vida en 2018:

“Estaba tan infeliz el año pasado”, dijo Eilish mientras se grababa el programa a finales del 2019. “Estaba tan infeliz, y estaba tan, sin alegría. No quiero ser pesimista, pero realmente no pensé que llegaría a los 17. “

Cuando King le preguntó si alguna vez pensó en hacerse daño, la intérprete de “bad guy” contó lo sucedido durante una de sus giras internacionales:

“Sí. Pensé en eso una vez que estaba en Berlín y estaba sola en mi hotel … y recuerdo que había una ventana allí mismo ”, explicó. “Recuerdo haber llorado porque estaba pensando en cómo iba a morir. Iba a hacerlo ”.

Afortunadamente, Eilish habla con bastante naturalidad sobre estos trastornos – my comunes en el sector joven de la población- y cada que tiene oportunidad, insta a sus fanáticos a no dejar que la depresión controle su vida y busquen apoyo profesional, “Cuídate, sé bueno contigo mismo y sé amable contigo mismo. No den ese paso extra y se lastimen aún más“.

Mientras tanto, la cantante regresará a México durante el mes de mayo para presentarse en Guadalajara y Ciudad de México en la gira de apoyo por ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go‘. Entérate de todos los detalles por aquí.