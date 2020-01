El guitarrista de Slipknot, Jim Root, podría parecer un tipo muy rudo por fuera, pero lo cierto es que la música no conoce de limites ni fronteras, y el que también fuera músico de Stone Sour confesó que le gusta mucho la música pop y que el trabajo de Ariana Grande “es alucinante“.

En entrevista con el sitio web Joe, Root comenzó hablando sobre su amor por la música inde-pop clásica.

Él dijo: “Me encanta la música pop, no necesariamente la música pop moderna, pero me presentaron el Britpop. Lo descubrí tarde, después de que floreció y sucedió … Cuando comenzamos a hacer giras, hacíamos estos shows en las tiendas constantemente, como en el Reino Unido, estas locas tiendas de discos en toda Europa … estaban en las tiendas de discos que existían en ese momento, y nos dejaban elegir CDs cuando terminábamos”.