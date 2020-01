Desde el pasado 17 de enero se ha compartido de manera semanal los sencillos que conformarán ‘David Bowie, Is It Any Wonder’, un nuevo EP que incluirá 6 grabaciones nunca antes escuchadas de rarezas y reversiones de David Bowie. Hoy es el turno de “Stay”, cuya nueva versión fue bautizada como “Stay 97″ y puedes escuchar a continuación.

“Stay” fue originalmente lanzada en 1976 como parte del décimo material de estudio de Bowie, ‘Station To Station’. La re-versión fue grabada en 1997 durante los ensayos en The Factory, Dublin, para la gira de apoyo de su álbum, ‘Earthling’.

Bowie, el guitarrista Reeves Gabrels y el multi-instrumentista / productor Mark Plati, iniciaron la grabación mientras secuenciaban las pistas de acompañamiento antes de que otros miembros de la banda llegaran para ensayar. La versión re-grabada de “Stay” se completó más tarde y se mezcló en los estudios Right Track Recording de la ciudad de Nueva York en mayo / junio de 1997.

Por supuesto, la re-versión nunca fue publicada hasta ahora, y se une a los dos temas previamente lanzados: “The Man Who Sold The World” y “I Can’t Read.”

‘Is It Any Wonder’ y ‘ChangesNowBowie’ (un nuevo LP con temas en acústico) serán lanzados el próximo 18 de abril en el marco del Record Store Day como LP y CD edición limitada.