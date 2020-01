John Dolmayan, baterista de System of a Down, tiene una banda llamada These Grey Men, la cual no es más que un divertido proyecto de interesantes covers, mismos que cuentan con invitados de lujo.

Uno de los covers más interesantes del nuevo proyecto de John Dolmayan corresponde al clásico “Street Spirit”, original de Radiohead, del icónico álbum The Bends de 1995, pero digamos, en versión “metalera”.

Bien, pues la cosa no termina aquí. Este cover cuenta con la participación honorífica de Tom Morello de Rage Against the Machine, así como de M. Shadows de Avenged Sevenfold. Qué nivel de invitados especiales.

Y bueno, este cover se ha convertido en el primer sencillo del álbum debut de These Grey Men, el cual saldrá el 28 de febrero y que también cuenta con covers de Eminem, David Bowie, Talking Heads, Two Door Cinema Club, AFI, entre otros.

Escucha este cover de Radiohead en su video oficial, el cual compartimos a continuación.