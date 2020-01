Roger Waters ha anunciado su regreso a los escenarios, apenas un par de años haber concluido con su exitosa gira Us + Them, con la cual recorrió gran parte del mundo entre 2017 y 2018, incluyendo México, por supuesto.

Hoy, el legendario músico y ex-miembro de Pink Floyd ha anunciado una nueva gira en Norteamérica la cual llevará por título This Is Not A Drill, y que iniciará en julio próximo y concluirá en octubre.

El anunció llegó acompañado de un video donde se destaca que esta nueva gira de Roger Waters será “más política” que su gira Us + Them, y que será un show completamente nuevo.

Aún se desconoce si Roger Waters llevará este nuevo show a otros países y continentes, pero en México ya estamos prendiendo nuestra veladora para que esta gira también pueda llegar a nuestro país.

THIS IS NOT A DRILL

The new tour

Tour dates at https://t.co/1f2rcamerC pic.twitter.com/JDVYqekqvi — Roger Waters (@rogerwaters) January 23, 2020

Gira This Is Not A Drill de Roger Waters:



07/08 Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

07/10 Philadelphia, PA – Wells Fargo Center

07/14 Detroit, MI – Little Caesars Arena

07/17 Toronto, Ontario – Scotiabank Arena

07/21 Quebec City, Quebec – Videotron Centre

07/23 Montreal, Quebec – Bell Centre

07/25 Albany, NY – Times Union Center

07/28 Boston, MA – TD Garden

07/30 Washington, DC – Capitol One Arena

08/01 Cincinnati, OH – Heritage Bank Center

08/05 New York, NY – Madison Square Garden

08/11 Raleigh, NC – PNC Arena

08/13 Orlando, FL – Amway Center

08/15 Miami, FL – AmericanAirlines Arena

08/18 Nashville, TN – Bridgestone Arena

08/20 Atlanta, GA – State Farm Arena

08/22 Milwaukee, WI – Fiserv Forum

08/25 Minneapolis, MN – Target Center

08/27 Chicago, IL – United Center

08/29 Kansas City, MO – Sprint Center

09/02 Denver, CO – Pepsi Center

09/04 Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

09/10 Los Angeles, CA- STAPLES Center

09/14 Vancouver, British Columbia – Rogers Arena

09/16 Edmonton, Alberta – Rogers Place

09/19 Tacoma, WA – Tacoma Dome

09/21 Portland, OR – Moda Center

09/23 Sacramento, CA – Golden 1 Center

09/25 San Francisco, CA – Chase Center

09/30 Salt Lake City, UT – Vivint Smart Home Arena

10/03 Dallas, TX – American Airlines Center