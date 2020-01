Esta semana, Kieran Hebden, mejor conocido com Four Tet, anunció su nuevo álbum de estudio, titulado Sixteen Oceans, el cual llegará oficialmente en marzo de este año.

Hoy, ya podemos escuchar el primer sencillo oficial de Four Tet, con la nueva canción titulada “Baby”, la cual cuenta con la colaboración de Ellie Goulding en la voz.

Abajo puedes escuchar “Baby”, la nueva canción de Four Tet. Sixteen Oceans es el primer lanzamiento de Four Tet de larga duración desde que publicó New Energy en 2017, hace 3 años.