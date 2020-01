¿Cuál es la canción que te gustaría se tocara el día de tu funeral? De acuerdo a una nueva investigación, la respuesta más frecuente entre los millennials es “Good Grief“, tema de Bastille.

La canción del 2016 obtuvo el primer lugar de una investigación realizada por el sitio de comparación de seguros de vida, Reassured, quienes analizaron las listas de reproducción con temas de funeral en Spotify.

Aunque de sonido vibrante y optimista, la canción de la agrupación inglesa incluye frases como “Every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more”, que definitivamente encajan con la dinámica de un funeral.

El segundo lugar de la lista se lo quedó “See You Again” por Charlie Puth y Wiz Khalifa. La canción es un tributo a la fallecida estrella de ‘Fast and Furious’, Paul Walker, quien murió en 2013. El sencillo fue el más vendido del 2015 con 21 millones de ventas y transmisiones a nivel global.

La tercera posición la ocupa “Supermarket Flowers” de Ed Sheeran, canción que rinde homenaje a su abuela, quien falleció mientras grababa su álbum de 2017, ‘Divide’.

En cuarto lugar tenemos a Billie Eilsh con “When’s The Party Over”, mientras que Band of Horses completa la lista con su canción debut de 2006, “The Funeral”.