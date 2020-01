Darren Lynn Bousman & Chris Rock han sido artífices de una nueva era en la franquicia de ‘Saw‘, misma que en vez de recurrir a los terroríficos y encerrados esquemas de las últimas 7 películas, en esta ocasión explorará al imaginario de Jigsaw no cómo un “juego”, sino como una “religión“.

Gracias a que en 2019 los estudios Lionsgate presionaron a la producción para terminar el rodaje, 2020 podría concluir con la post-producción de la película y para finales de este o principios del siguiente año, la siguiente entrega estaría lista y llevaría por título:

‘Spiral: From The Book Of Saw’.

Esta estaría centrada en las enseñanzas que Jigsaw dejó en una sociedad corrompida por el dinero y el egoísmo, creando así una tangente en la que los asesinos seriales encontrarían un “lugar necesario” (según ellos) en la misma, para a través de crueles actos, “evangelizar” y “predicar” la palabra de Jigsaw en sus víctimas.

Suena bien, ¿no? Digo, la trama. No digo que suene bien que haya raza matando raza así por así, pero bueno, ustedes entienden lo que digo… ¿No?