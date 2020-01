Cage The Elephant ha elegido al veterano del punk rock Iggy Pop para darle un rejuvenecimiento lírico a “Broken Boy“, tema extraído de ‘Social Cues’, último material de la agrupación liderada por Matt Shultz y que actualmente se en encuentra nominado a los Premios Grammy 2020 en la categoría de ‘Mejor Álbum de Rock’.

Esta nueva versión ve a Iggy agregar un verso más, así como voces de acompañamiento al de por si enérgico tema.

Al respecto de la inesperada colaboración, Matt Shultz comentó:

“Es un pionero en muchos campos: lírico, cultural, poético, visual, musical y estilístico”, agregó el cantante de Cage the Elephant, “Solo un par de veces en tu vida tienes la oportunidad de compartir un momento con un humano visionario y hermoso como él es. Estoy agradecido y asombrado por haber experimentado y presenciado, no solo su creatividad, sino también su amabilidad, humildad y humanidad de primera mano. Tal testimonio del poder del amor “.

Mientras tanto, Cage The Elephant competirá en contra de Bring Me The Horizon, The Cranberries, I Prevail y Rival Sons por la presea de ‘Mejor álbum de Rock’ con su álbum ‘Social Cues‘ en la próxima edición de los Premios Grammy que se celebrarán este 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles.

En octubre del año pasado el quinteto estadounidense dio un increíble show en el Pepsi Center de la CDMX para presentar su más reciente álbum, así como para tocar las canciones que los llevaron al estrellato. Puedes leer nuestra reseña por aquí.