La semana pasada, Eminem lanzó de manera sorpresiva su nuevo álbum Music To Be Murdered By, el cual ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

El lanzamiento del nuevo álbum de Eminem llegó acompañado del estreno del sencillo titulado “Darkness”, el cual llegó con todo y su videoclip oficial.

Sin embargo, días después del estreno de Music To Be Murdered By, ya destacó un nuevo récord del propio Eminem, con la canción “Godzilla”, en la cual Marshall Matters ha logrado “escupir” 229 palabras en 30 segundos, equivalentes a 11.3 sílabas por segundo. ¡Impresionante!

Con estos números, Eminem estaría rompiendo su propio récord, el cual logró con la canción “Rap God” de 2013, donde el rapero había logrado la marca de 9.7 sílabas por segundo.

Escucha a continuación este nuevo logro de Eminem, con la canción “Godzilla”, el cual reafirma a Marshall Matters como un verdadero rap god.