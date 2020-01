Este 2020 se cumplen 20 años del lanzamiento del álbum Chocolate Starfish And The Hotdog Flavored Water, el tercer álbum de Limp Bizkit, el cual reafirmó su llegada a la cima de la industria, justo después de que su álbum anterior, el Significant Other (de 1999), los catapultara a la fama mundial.

Y para celebrar este aniversario, Fred Durst y compañía formarán parte del festival Rebel Rock 2020 el cual se realizará en Orlando, Florida, los días 18 y 19 de septiembre.

Lo más importante de este anuncio es que Limp Bizkit aprovechará su participación en dicho festival para tocar completo, y de principio a fin, el tan famoso álbum Chocolate Starfish And The Hotdog Flavored Water, incluyendo canciones como “My Generation”, “My Way”, “Rollin” y “Take a Look Around”.

El cartel del festival Rebel Rock 2020 también incluye nombres de alto calibre como Judas Priest, Trivium, Sevendust y Anti-Flag.