El festival Corona Capital Guadalajara ha revelado la lista de artistas de su siguiente edición, la cual se realizará los próximos días 16 y 17 de mayo.

A través de redes sociales, ya se confirmaron las participaciones de The Strokes, Blondie, Foals y Empire of the Sun para la tercera edición del festival Corona Capital Guadalajara.

Además, el festival Corona Capital Guadalajara contará con la participación de Death Cab for Cutie, The Hives, Of Monsters and Men, Two Door Cinema Club, Jake Bugg, Friendly Fires, entre otros.

La preventa Banamex se realizará los días 28 y 29 de enero, mientras que la venta general iniciará el próximo 31 de enero.

Abajo puedes revisar el cartel completo.

Precios para el festival Corona Capital Guadalajara 2020: